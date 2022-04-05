ВСУ уже на подступах к Херсону. В радиусе 20 км идут тяжелые бои за город, - депутат Херсонского облсовета

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.TV.



Ситуация в Херсонской области довольно сложная. Область была оккупирована полностью, но на прошлой неделе были освобождены 11 сел, находившихся в оккупации. Наши ВСУ продвигаются к Херсону со стороны Николаева и уже находятся на подступах к городу. Тяжелые бои за Херсон идут в радиусе 20 км вокруг города. Надеюсь, что вскоре мы сможем освободить наш Херсон", - рассказал Хлань



Депутат добавил, что большой проблемой стало то, что россияне получили списки ветеранов АТО, активистов и журналистов в Херсонской области.



“Россияне пытаются сломить местное самоуправление в Херсонской области. Сегодня россияне отпустили главу Бехтерской громады. Он рассказал, что его избивали, но так и не смогли сломить его. То же самое можно сказать и о большинстве херсонцев. У русских списки активистов и они ходят с обысками. Поэтому нам как можно скорее нужно освободить город от российских захватчиков”, - добавил Хлань



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