ВСУ уже контролируют некоторые позиции в Бахмуте, – военный эксперт Коваленко
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что россияне теряют контроль над Бахмутом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Не постепенно, но ВСУ охватывают россиян с юга и севера от Бахмута. Пока рано говорить об окружении, но огневое воздействие со стороны Сил Обороны есть не только на город, но и в восточном секторе. То есть логистика к востоку от Бахмута также находится под нашим огневым воздействием", - отметил Коваленко.
По его словам, продвижение ВСУ происходит каждый день, пауз нет.
Это свидетельствует о том, что Силы Обороны Украины имеют инициативу на юге и севере от города. Кроме этого, в самом городе происходят интересные события. ВСУ уже контролируют некоторые позиции в самом городе. То есть россияне теряют контроль над Бахмутом. Они пока имеют возможность свободного маневра . Пока враг не несет максимальных потерь, которые будут, когда россияне будут зажаты в отдельном секторе", - подчеркнул Коваленко.
- С начала контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины на Бахмутском направлении военные освободили территорию площадью более 30 км². На Мелитопольском и Бердянском направлениях деоккупированы почти 180 км² украинской земли
- На Купянском направлении российская армия сосредоточила свои основные усилия и продолжает наступление, а ВСУ держат оборону. Враг перекидывает резервы на Бахмутское направление, чтобы остановить продвижение Сил обороны Украины
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