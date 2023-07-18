Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Не постепенно, но ВСУ охватывают россиян с юга и севера от Бахмута. Пока рано говорить об окружении, но огневое воздействие со стороны Сил Обороны есть не только на город, но и в восточном секторе. То есть логистика к востоку от Бахмута также находится под нашим огневым воздействием", - отметил Коваленко.

По его словам, продвижение ВСУ происходит каждый день, пауз нет.

Это свидетельствует о том, что Силы Обороны Украины имеют инициативу на юге и севере от города. Кроме этого, в самом городе происходят интересные события. ВСУ уже контролируют некоторые позиции в самом городе. То есть россияне теряют контроль над Бахмутом. Они пока имеют возможность свободного маневра . Пока враг не несет максимальных потерь, которые будут, когда россияне будут зажаты в отдельном секторе", - подчеркнул Коваленко.