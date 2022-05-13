Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении.

По словам президента, в деоккупированные населенные пункты возвращается электричество, водоснабжение, транспорт и другие коммуникации.

"По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов - это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Мы помним о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

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