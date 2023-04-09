Мы будем анализировать самое важное, что сейчас произошло в польско-украинских отношениях. Речь идет не только о билатеральных отношениях двух государств, а в общем об отношениях Центральной и Восточной Европы в условиях российской агрессии. Визит президента Зеленского в Польшу, значительная часть его была публичной, но о чем могли говорить президенты вне кадра?

Прежде всего они наверняка говорили о наступлении, когда будет и создаст ли оно предпосылки для переговоров с Россией. В Польше очень широко комментировали, и в мировых медиа также высказывания господина Сибиги, который сказал, что после успешного украинского наступления, выхода на административные границы Крыма, мы можем "начать переговоры с Россией об освобождении Крыма дипломатическим путем". Это прошло по мировым медиа, я думаю, что как раз эта тема – какой выход из войны и условно, что значит победа Украины и какие здесь предпосылки создать. Мы помним так же, что визит президента Зеленского параллельно проходил с визитом президента Макрона и Урсулы фон дер Ляен в Пекин. На самом деле оно очень символично.

Ну, и второй аспект, уже симметричный, это попытки России играть на исторических противоречиях или исторической памяти поляков и украинцев. Речь идет о волынской трагедии, которой в июле будет отмечаться 80-летие. И очень такое четкое заявление президента Дуды о том, что пусть никто не сомневается в том, что поляки и украинцы не дадут себя поделить. То есть это заявление было так сильно, его было услышано, так же, как и заявление президента Дуды, что нужно работать для примирения.

Мы знаем, что где-то в июне или в июле готовится какое-то историческое событие,

связанное с прошлым, но то, что можно прочитать среди людей, приближенных к Офису президента или Канцелярии президента Польши, может готовиться в трехстороннем формате. Третьей страной будет Литва.

Инерция войны, инерция российской агрессии заставляет Восточный фланг НАТО и Украину пытаться сформировать некую принципиально новую концепцию безопасности. Потому что пока Украина не член, да, мы получили те сигналы, что после победы, но надо делать что-то сейчас. Думаю, британцы тоже хотели бы, но им тоже не хватает идеи и определенных инструментов.

Как раз есть новые гарантии безопасности для Украины. Учитывая, что даже Билл Клинтон признал, что в 94 году не нужно было забирать ядерное оружие с территории Украины. И что украинцы ему говорили: мы не хотим отдавать ядерное оружие, потому что мы будем беззащитны против имперских посягательств России. Клинтон теперь признал это. Кстати, когда говорим о такой отдаленной, большой перспективе, то говорим о том, что война России против Украины, попытка уничтожения Украинского государства, украинской нации – это абсолютное фиаско как раз этих межимперских договоренностей, что большие государства договариваются, они, те меньшие, защищают от того, что среди них победит национализм и будет нести угрозу мировым государствам и порядку.

Оказалось, что все с точностью до наоборот. Это, наконец, большое поражение американской политической мысли и всех тех аналитиков, которые были и произносили Киев-спич.

Помним этот лозунг, который Буш старший произносил в Киеве, что не нужно поддаваться на национализм, на националистические идеи, потому что это будет нести угрозу. Оказалось, что наоборот – рудименты имперские, которые не преодолены, они создают опасность. И сейчас я думаю, что как раз и украинцам, и полякам очень сильно это нужно подчеркивать. Что как раз неучет точки зрения тех так называемых меньших государств, которые были на протяжении прошлых трех веков предметом, объектом истории и политики других государств, создает опасность для всего мира.

Я соглашаюсь, но ключевая история, что так называемая санитарная граница безопасности превращается в субъекта мировой безопасности и политики. Хотим или нет, но ставки на то, что называется Восточным флангом НАТО, Украина плюс создают принципиально новую субъектность. В остальном, в Москве никогда не забывают и не прощают геополитических обид, то есть они уже воспринимают Польшу, Украину и Литву как свершившийся союз безопасности. Размещение российского ядерного оружия в Беларуси не только об Украине, но и о Польше. Следующим шагом должно быть размещение американских бомбардировщиков с ядерными ракетами в Польше, возможного в следующем году.

Нет, не надо. Во-первых, да, завершая свое мнение о моей идиосинкразии, Украина должна как можно быстрее вступить в НАТО, без ПДЧ, с ПДЧ и так далее. Швеция и Финляндия показали, что не нужно ПДЧ, чтобы стать членом НАТО. Украина хорошо подготовлена к тому, чтобы стать членом НАТО. Перевооружается сейчас безумными темпами на натовские стандарты. То есть оружие будет натовского типа, а в следующем году или через два года будет еще больше натовского вооружения. Так что вступать Украине в НАТО, потому что гарантии безопасности, а что такое гарантии безопасности?

Гарантии безопасности сухопутных войск – это украинские Вооруженные силы, на протяжении 9 лет так есть, что это гарантия безопасности, сухопутный, авиационный аспект.

На самом деле, гарантии безопасности означают ядерное оружие, это о том, что вы сказали. Я подчеркну, что впервые на учениях российско-белорусских Путин пугал Польшу ядерным оружием в 2009 году. Такие учения "Запад" есть, с 2009 года начались и сначала их не принимали серьезно, что будет какая-то ядерная атака, какие-то восстания польского меньшинства на территории Беларуси, надо будет это подавлять. Все это, конечно, были учения, чтобы переместить русские и белорусские войска с территории Беларуси, пройти территорию Польши и Литвы до Калининградской области.

Сувалки, Данцигский коридор для Путина в настоящей истории

Это решение двух вопросов: полное подчинение себе Польши условно и в Балтийских странах – Литва, Латвия и Эстония. Они так думали такими категориями. Сегодня это действительно уже не актуально. Более того, когда учитываем такую большую геополитику и значение этого Восточного фланга НАТО, и вопросы Украины, сегодня говорим о необходимых гарантиях безопасности для Украины, но что дает Украина Восточному флангу НАТО и Восточному флангу Европейского Союза? Очень важный компонент. Вместе украинская армия, румынская армия, я не говорю даже о турецкой армии, польской армии, финской, шведской, когда речь идет о своем потенциале боевом, не учитываем ядерный, но от авиации начиная и завершая на ССО, они спокойно снижают до минимальной потребности присутствия американских вооруженных сил в Европе. На это никто не обращает внимания на самом деле, если посчитать этот потенциал и вероятный потенциал России, даже, как она там через 10-15 лет восстановится и так далее, то это будет соразмерно.

Но американцы подстраховались и в Познани разместили военную базу.

Мы понимаем, что присутствие ядерного оружия на территории Беларуси ничего не решает. В Калининградской области искандеры стоят. Искандеры, которые могут долететь до Берлина. Так что я полностью согласен с господином Даниловым, секретарем СНБО Украины, что это страшилка из определенного отчаяния, не знать, что делать, полное фиаско, будем говорить честно.

У россиян?

У россиян от визита Си Цзиньпиня, на который они рассчитывали. И сам Си тоже рассчитывал на то, что может первым своим визитом ему удастся представить миру какие-то такие мирные предложения, что он разрешит так называемый украинский конфликт. Ничего такого не произошло, Путин полон обид на Китай, начинает самостоятельную игру. Сегодня там появляются анализы и британской разведки, и американских разведок, и так далее, что Путин на самом деле находится в новой для себя реальности и потому он был так очень приятен и приветлив для послов, которым грамоты вручали, и хотел там с ними как-то сдружиться. Но вспомнил в последний момент, хотел подойти поговорить, но санитарные ограничения, вы же понимаете, что я не могу к вам подойти.

Понимаем, что Польша сейчас становится мощнейшим хабом вооружения, в частности речь идет о сотрудничестве с Южной Кореей. Также понимаем присутствие США. То есть Польша становится определенным флагманом в Центральной Европе вместе с Украиной. Эта связка может быть определенным локомотивом.

Начальник польского Генштаба генерал Анджейчак, вернувшийся в декабре из поездки в Вашингтон, он генерал, в Польше генералы о политике не говорят, когда они на службе, но он сказал, что

центр Европы сдвинулся из Берлина в Варшаву, и это факт.

В сфере безопасности этот факт произошел. Из этого вытекают далекие последствия, а еще если учтем фактор Украины, а его надо учесть и вообще уже думать об этом, то вообще все смещается и оно будет надолго смещено. То есть это не временная конструкция.

То есть, это не просто дружба между Ющенко и Качинским? Мы переходим к принципиально новому стратегическому сотрудничеству?

Уже перешли. Этот факт произошел. Мы уже находимся в такой ситуации, что о том, что могли там мечтать Гедройц условно, Пилсудский, Петлюра и так далее, об этих уже исторической давности концепции, но по крайней мере, Гедройц вырисовывал свои концепции, их был целый круг, к ним были вовлечены и украинцы. Как профессор Осадчук, вспомним его, присутствовал при разработке. Когда разрабатывали эту концепцию, то однозначно было так, что если объединить потенциал Польши и Украины, меняется геополитическая ситуация и в частности, всей Европы, а в частности Восточной и Центральной.

Просто на всякого Пилсудского найдется Дмовски, и на всякую проукраинскую среду, что в Польше, всегда почему-то находились Грабские, может быть, так сказать, еще и параллельный тред определенных групп польских политиков, которые могут захотеть говорить с Москвой.

В отличие от ситуации с Пилсудским и Дмовским, условному Пилсудскому нужно было совершать государственный переворот, чтобы Польша полностью не была под Россией. Будем так говорить, хватило присутствия Америки плюс здравого смысла польского общества. Что очень важно, здравый смысл. Поляки все поняли с первого дня и приняли украинских беженцев. Путин думал, что Европейский Союз едва не распадется из-за миллиона беженцев с Ближнего Востока, из Сирии в частности, миллиона, а сколько въехало украинцев в Европейский Союз?

7 миллионов.

Путин считал, что просто все, Европейского Союза не будет. И первую волну беженцев взяли на себя простые поляки, в дома. Государство не было подготовлено к этому. К этому никто не был готов, и сами поляки, польское общество, взяли и приняли.

Здесь сломался один из базовых сценариев Путина. Один из базовых сценариев – это то, что Европа просто распадется.

И будут говорить, "да бери себе, Путин эту Украину, у нас проблемы с теми миллионами, мы хотим их просто выдворить". Такой был сценарий, я ничего не придумываю, это понятно, а также в документах присутствует. Они же об этом прямо говорили, Лавров же говорил, "вы увидите-увидите, что там с этими будет украинцами". То есть этот сценарий сломался, и сегодня 75% поляков дальше чувствуют, что нужно поддерживать Украину больше, так давайте оружие, МиГи наши? Так давайте МиГи наши. То есть нет такого ощущения, что безопасность Польши уменьшается, это больше эксперты говорят, "а не известно, чем мы должны заместить эти МиГи". Ведь американцы позаботились с британцами о ваших МиГах. Присутствие американское служит, на переходный этап, переходный период, чтобы Путину не пришло в голову условно что-то там делать, каких-то диверсантов послать на территорию Польши, Литвы или Эстонии. Как сказал президент Байден, ни дюйма территории НАТО.

То есть суммируя, общества очень разумны. Так же в Германии поддержка есть, не забывайте, по всей Европе после года поддержка Украины 65%, это фантастика просто. Реально, из области фантастики для меня то, что две трети европейцев, когда суммарно смотреть на всю территорию Европейского Союза, все страны, поддерживают дальше помощь Украине. Никто этого не ожидал, и эта помощь только увеличивается. Ну, и конечно, теперь все ждут контрнаступления Украины. Что украинская армия покажет тем русским с "леопардами", "абрамсами" и польскими МиГами, где раки зимуют.