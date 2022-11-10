Об этом сообщили аналитики Deep State .

По их данным, оккупанты сбежали из Снегиревки ночью.

"Аналогично как и в Давыдовом Броде месяц назад, враг покинул Снигиревку в темное время суток. ВСУ продвинулись в Калиновское и в южную часть Дудчан. Кроме того, враг начал выходить из многих участков фронта, при этом минуя отступы и взрывая мосты", - говорится. в сообщении.

Стратегическая ценность Снегиревки состоит в том, что она является удобным плацдармом на берегу реки Ингулец и железнодорожным узлом.

В сети также появилось видео из освобожденной Снегиревки.

ВСУ уволили Давидов Брид в начале октября.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил , что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

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