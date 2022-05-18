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ВСУ уволили село Дементиевка на Харьковщине

18 мая, 2022 среда
19:09
война с Россией

Украинские военные освободили село Дементиевка в Дергачевском районе Харьковской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в строительстве по состоянию на 18:00 среды 18 мая.

"На Харьковском направлении основные усилия противник сосредотачивал на удержании занятых рубежей и огневом поражении подразделений наших войск. Враг пытался проводить контратаки с целью восстановления утраченных позиций. По результатам наступления наших войск освобожден населенный пункт Дементиевка. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Тернова, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

В Донецком операционном районе и на Славянском направлении враг ведет обстрелы вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинской армии, а также принимает усиливающую наступательную группировку.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси прикрывают украинско-белорусскую границу.

"В вооруженных силах Республики Беларусь до 21 мая идет второй этап проверки боевой готовности. Отрабатываются вопросы форсирования водных препятствий и проверки очередных сил и средств противовоздушной обороны. Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь", - отметили в Генштабе.

На Сиверском направлении вражеские подразделения обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Янжуловка и Прогресс в Черниговской и Сумской областях соответственно.

"Враг продолжает оборудование дополнительных огневых позиций и защитных сооружений в приграничных районах Брянской и Курской областей. Противник проводил воздушную разведку с применением БпЛА с целью выявления подразделений наших войск, позиций артиллерии и маршрутов выдвижения. По имеющейся информации, дислоцированные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. в приграничных районах Курской области осуществляют пополнение запасов материально-технических средств и боеприпасов", - сообщает Генштаб.

В приграничных районах Белгородской и Воронежской областей оккупанты держат в боеготовности подразделения из состава 32-й дивизии противовоздушной обороны 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны военно-космических сил вооруженных сил РФ.

На Славянском направлении захватчики при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Довгенького, успеха не имели, понесли потери. Кроме того, на этом направлении противник повысил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Донецком направлении россияне обстреливали позиции украинских подразделений вдоль линии столкновения по всему спектру вооружения, включая авиацию.

На Лиманском направлении захватчики пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах. Россияне применили авиацию для ударов по гражданским объектам в районах населенных пунктов Тошковка, Золотое, Авдеевка, Владимировка и Водяное.

На Северодонецком направлении захватчики пытались провести штурм в районе населенного пункта Нижнее, успеха не имели.

На Бахмутском направлении захватчики наступают и стараются улучшить тактическое положение. В районе населенного пункта Катериновка вели штурмовые действия, успеха не имели.

На Авдеевском направлении россияне наступали в районе населенного пункта Новоселовка, понесли потери, отступили. Российские попытки штурма вблизи населенных пунктов Новобахмутовка и Веселое были безуспешными.

На Кураховском направлении противник наступал в районе населенного пункта Победа, успеха не имел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики производили артиллерийские и минометные обстрелы объектов инфраструктуры и жилых домов в районах населенных пунктов Новоандреевка, Каменское, Орехов, Ольговское и Полтавка.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливали населенные пункты Лупарево, Посад-Покровское, Высунск, Осокоровка и Нововоронцовка, продолжали инженерное оборудование позиций и запускали дрон Орлан-10 для корректировки огня артиллерии.

"По имеющейся информации, на временно захваченной территории Луганской области 16-17 мая состоялись стихийные акции протеста членов семей лиц, принудительно мобилизованных в ряды российских оккупационных войск. Протесты зафиксированы в Луганске и Ровеньках. Основное требование - возвращение мобилизованных домой", - добавили в Генштаб.

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