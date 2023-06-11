ВСУ освободили село Благодатное, что вблизи Бахмута
Воины 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша вместе с соседними подразделениями ВСУ в воскресенье, 11 июня, сообщили об освобождении населенного пункта Благодатное
Об этом бригада пишет в facebook .
"Захватчики противились до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах!", - говорится в сообщении.
Речь идет о селе Благодатное Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области.
Это к северу от Бахмута.
Воины рассказали, что в ходе операции удалось взять в плен русских военных.
"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – добавили в бригаде.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что украинские воины на севере и юге пригорода Бахмута уже освободили около 20 квадратных километров.
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