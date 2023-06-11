ВСУ освободили село Благодатное, что вблизи Бахмута

Об этом бригада пишет в facebook .

"Захватчики противились до последнего, но не выдержали натиска неудержимых росомах!", - говорится в сообщении.

Речь идет о селе Благодатное Соледарской городской общины Бахмутского района Донецкой области.

Это к северу от Бахмута.

Воины рассказали, что в ходе операции удалось взять в плен русских военных.

"Полученная от них информация поможет в дальнейшей деоккупации украинской земли", – добавили в бригаде.