ВСУ уволили Кутузовку на Харьковщине, которая была оккупирована более двух месяцев
Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов Кутузовку в Харьковской области. 30 апреля туда доставили гуманитарную помощь
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.
По его словам, около сотни людей, среди которых пожилые люди и дети, два месяца жили в подвалах. Без света, газа и припасов товаров.
"Но не сломались и выстояли! Сегодня со слезами встречали наших защитников. Предоставляем всю необходимую помощь, все желающие могут эвакуироваться в более безопасные места. Спасибо нашим защитникам за освобождение и защиту!"- написал глава области.
Он также добавил, что ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от оккупации. Украинские военнослужащие возобновили полный контроль над Верхней Роганкой, Слободским и Прилесным.
- По состоянию на 19:08 30 апреля мы сообщали, что ВСУ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области.
- В Харьковскую область из Польши поступил гуманитарный груз с почти 600 тоннами продуктов питания длительного хранения.
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