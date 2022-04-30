ВСУ уволили Кутузовку на Харьковщине, которая была оккупирована более двух месяцев

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в telegram.



По его словам, около сотни людей, среди которых пожилые люди и дети, два месяца жили в подвалах. Без света, газа и припасов товаров.



"Но не сломались и выстояли! Сегодня со слезами встречали наших защитников. Предоставляем всю необходимую помощь, все желающие могут эвакуироваться в более безопасные места. Спасибо нашим защитникам за освобождение и защиту!"- написал глава области.







Он также добавил, что ВСУ продолжают освобождать населенные пункты Харьковщины от оккупации. Украинские военнослужащие возобновили полный контроль над Верхней Роганкой, Слободским и Прилесным.









По состоянию на 19:08 30 апреля мы сообщали, что ВСУ освободили 4 населенных пункта в Харьковской области.

В Харьковскую область из Польши поступил гуманитарный груз с почти 600 тоннами продуктов питания длительного хранения.