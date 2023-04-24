ВСУ уверенно отбивают штурмы противника в Бахмуте: есть участки, где Силы обороны совершают контрнаступления, - подполковник НГУ Крыжановский
Усилия Сил обороны Украины направлены на то, чтобы полностью вытеснить врага из Бахмута и его окрестностей
Об этом сказал командир батальона "Сила Свободы" подполковник НГУ Михаил Крыжановский в эфире телеканала "Еспресо".
"Оперативная ситуация в Бахмуте остается крайне тяжелой. Противник не оставляет попыток захватить Бахмут и его окрестности. Враг пытается зайти с флангов и окружить город. Но подразделения Нацгвардии Украины и подразделения ВСУ, входящие в Сил обороны Украины, уверенно отражают нападения и штурмы противника" , – отметил Крыжановский.
По словам подполковника НГУ, украинские подразделения находятся не только в обороне. Есть участки местности и улицы, где подразделения Сил обороны Украины совершают небольшие контрнаступления с целью отражения штурмов противника для дальнейшего наступления.
"Мы пытаемся занять более выгодные позиции для дальнейших наступательных действий. Ситуация будет оставаться тяжелой, пока Бахмут не будет освобожден от российского оккупанта. Наши усилия направлены на то, чтобы полностью вытеснить врага из Бахмута и окрестностей и уничтожить противника", - подчеркнул Крыжановский.
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