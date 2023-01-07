ВСУ уверенно держат Соледарь, - Бутусов

Об этом утром субботы, 7 января 2022 года, заявил с места событий украинский журналист Юрий Бутусов.

"Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно из этого города, на Донбассе мороз, солнечный день. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский город", - отметил он у себя в телеграмм-канале.

"Бригада новая, созданная после начала войны, полностью состоит из мобилизованных бойцов, но если бы такая же управляемость и такое же доверие в коллективе были выстроены в других наших частях, то ни о каких проблемах в этом районе говорить не приходилось", - добавил Бутусов.

По его словам, на этом участке фронта летом были сложности с слаженностью и управлением, однако сейчас эти вопросы решены.



"Боеспособность бригады - на самом высоком уровне. Действия 46-й бригады позволяют стабилизировать положение, и являюсь примером для других наших частей. Буду информировать об обстановке. Здесь было немало кризисов и летом, но все это проблемы, которые можно решить и сейчас при условии адекватной оценки ситуации и постановки задач. Управляемость, вот ключевая проблема", - объяснил Юрий Бутусов.

Справка

Соледар – это соседний с Бахмутом город, расположенный к северо-востоку от него и фактически прикрывающий Бахмут со стороны Лисичанска.

Российская пропаганда в последние дни распространяет фейки о якобы успешном наступлении оккупантов на Соледар.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку, на фоне мощного сопротивления Украины россияне ослабили свое наступление на Бахмут и начали сосредотачивать больше сил вокруг соседнего города Соледар.

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