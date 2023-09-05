ВСУ увеличивают брешь в оборонительной линии РФ на Запорожье и перекидывают туда технику, - ISW

Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW).

Легкая пехота ВСУ продвинулась к позициям по противотанковым рвам и противотанковым заграждениям "зубы дракона" российских оккупантов, составляющих нынешний оборонительный слой войск РФ перед наступлением украинских военных в западной части Запорожской области.

При этом эксперты ISW пока не готовы оценивать, что украинские силы прорвали этот российский оборонный уровень, поскольку в этих районах нет тяжелой техники ВСУ.

На геолокированных кадрах, опубликованных 4 сентября, видно, что украинские войска продвинулись к позициям, расположенным на границе деревьев, находящихся к востоку от российских противотанковых рвов и заграждений из "зубов дракона", являющихся частью трехуровневой обороны к западу от Вербового на южный. восточнее Орехова.

Геолокированные кадры от 4 сентября показывают, что украинская легкая пехота также продвинулась дальше в ряд подготовленных российских оборонных позиций вдоль дороги, ведущей на северо-запад в Вербово.

Другие геолокационные кадры, опубликованные 4 сентября, показывают, что войска ВСУ продвинулись к российским оборонным позициям между Роботиным (10 км к югу от Орехова) и Новопрокоповкой (13 км к югу от Орехова).

Как говорится в отчете, ВСУ расширяют брешь, которую они уже проделали в одном российском оборонном звене, и, как сообщается, опрокидывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

"Украинские силы, похоже, преуспевают в непосредственной близости от еще не прорванного российского оборонного рубежа, который проходит северо-западнее Вербового и севернее Сладкой Балки (20 км к югу от Орехова), с ведением атак пехоты и тяжелым артиллерийским огнем по российских позициях вглубь и южнее этого слоя", - отмечается в публикации.

В Институте изучения войны добавили, что развертывание украинской тяжелой техники и более значительных сил в этих районах, чем ранее наблюдалось ISW, будет указывать как на прорыв в этой российской оборонной линии, так и на попытку расширить этот прорыв.