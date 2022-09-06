Об этом информируют в телеграмме Воздушные силы ВСУ .

6 сентября, около восьми утра, рашисты выпустили шесть снарядов из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Воздушные силы уничтожили пять крылатых ракет Х-101 на Юге и Востоке.

Также сегодня подразделение зенитных ракетных войск ликвидировало ударный вертолет российской армии Ка-52 "Аллигатор".

В течение суток уничтожено около 90 кафиров, 4 склада боеприпасов, десятки единиц бронетехники и вертолет.

Бойцы 109-го батальона коломыйской "десятки" с помощью квадрокоптера DJ mavic 3, подаренного волонтерами, обнаруживают и уничтожают российских захватчиков.

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