ВСУ утром сбили пять вражеских крылатых ракет и вертолет Ка-52 "Аллигатор"
Утром 6 сентября, во время воздушной тревоги, ПВО сбило пять российских крылатых ракет и вертолет армии РФ
Об этом информируют в телеграмме Воздушные силы ВСУ .
6 сентября, около восьми утра, рашисты выпустили шесть снарядов из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Воздушные силы уничтожили пять крылатых ракет Х-101 на Юге и Востоке.
Также сегодня подразделение зенитных ракетных войск ликвидировало ударный вертолет российской армии Ка-52 "Аллигатор".
- В течение суток уничтожено около 90 кафиров, 4 склада боеприпасов, десятки единиц бронетехники и вертолет.
- Бойцы 109-го батальона коломыйской "десятки" с помощью квадрокоптера DJ mavic 3, подаренного волонтерами, обнаруживают и уничтожают российских захватчиков.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.26Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное