Журналист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня, 4 июля, мы видим, как в честь Дня независимости США ВСУ устраивают "фейерверки" в тылу российских оккупантов в Донецкой и Луганской областях. Вооруженные силы точными поражениями интеллектуальных ракет подрывают склады боеприпасов армии России. Чем больше будет таких "фейерверков", тем сложнее Российской Федерации будет удаваться захватывать наши территории", - отметил Лиховой.

Главред "Новинарни" добавил, что несмотря на то, что Россия захватила Луганскую область, это далось стране-агрессору очень тяжко.

"Только через 4 с лишним месяца после начала большой войны России удалось воплотить первую часть своего плана - взять под контроль и отчитаться о захвате Луганской области. Мы знаем, какой ценой оккупантам это далось. Понятно, что дальше они будут пытаться оккупировать населенные пункты Донецкой области. Но, как видим, ситуация там иная, ведь Вооруженные силы Украины в плане артиллерии усиливаются", - отметил Дмитрий Лиховой.

4 июля стало известно, что ВСУ уничтожили большой склад российских боеприпасов во временно оккупированном Снежном, Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb