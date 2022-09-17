ВСУ установили полный контроль над Купянском, - ISW
Вооруженным силам Украины удалось взять под полный контроль город Купянск Харьковской области
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские аналитики пришли к выводу, что украинские войска смогли взять под контроль весь Купянск.
Эксперты проанализировали сообщения из соцсетей, в которых утверждалось, что украинские военные заняли позиции на восточном берегу реки Оскол и смогли подтвердить эту информацию с помощью геолокационных кадров.
"Россиянам, скорее всего, будет трудно удержать позиции на востоке Харьковской области и на севере Луганской области, поскольку украинские силы захватывают все больше позиций на восточном берегу Оскола", - пришли к выводу в ISW.
Инфографика – ISW
- 16 сентября спецподразделение Kraken сообщило о полном освобождении города Купянск от российских оккупантов.
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