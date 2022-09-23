ВСУ установили контроль над селом Яцковка и позициями возле Бахмута Донецкой области

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка. Наши войска улучшают свое тактическое положение. Так, благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", - сказал Громов.

Заместитель начальника Генштаба подчеркнул, что ситуация на востоке самая сложная, но контролируемая. Рашисты продолжают обстреливать наши населенные пункты и позиции украинских воинов.

Справочно. Село Яцковка расположено через реку Оскол от соседней Харьковской области.

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