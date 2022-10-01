Видео в telegram обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

На видео бойцы Вооруженных Сил Украины устанавливают национальный флаг на въезде в город у стелы с надписью "Лиман".

1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.

Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в районе Лимана сосредоточено 2,5–5 тыс. российских военных.

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