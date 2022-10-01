ВСУ установили флаг Украины на въезде в Лиман
Украинские военные подняли флаг Украины на въезде в Лиман в Донецкой области
Видео в telegram обнародовал глава Офиса президента Андрей Ермак.
На видео бойцы Вооруженных Сил Украины устанавливают национальный флаг на въезде в город у стелы с надписью "Лиман".
- 1 октября стало известно, что украинские военные освободили населенные пункты Ямполь, Новоселовка, Шандриголово, Дробышево и Ставки возле Лимана.
- Военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что в районе Лимана сосредоточено 2,5–5 тыс. российских военных.
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