Об этом 26 июля сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

По данным Маляр, оккупанты ищут в украинской обороне слабые места, совершают артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения. То есть, всеми силами пытаются продавить украинскую оборону, но безуспешно.

Украинские военные, по словам Маляр, принимают все меры, чтобы остановить россиян.