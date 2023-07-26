ВСУ успешно ведут наступление на южном фланге вокруг Бахмута, - Маляр
Силы обороны продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг Бахмута. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка
Об этом 26 июля сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
"На Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге вокруг города Бахмут. Жесткие бои продолжаются в районе населенных пунктов Клещиевка, Курдюмовка, Андреевка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские военные продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
По данным Маляр, оккупанты ищут в украинской обороне слабые места, совершают артобстрелы, атакуют группами пехоты и используют отряды специального назначения. То есть, всеми силами пытаются продавить украинскую оборону, но безуспешно.
Украинские военные, по словам Маляр, принимают все меры, чтобы остановить россиян.
- На Бахмутском направлении Силы обороны выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закрепляются на достигнутых позициях.
- За прошедшие сутки, 25 июля, ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а на других направлениях отражали атаки противника.
- Силы обороны продолжают наступать в трех направлениях. Российские же оккупанты пытаются вернуть утраченное положение возле Работино Запорожской области.
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