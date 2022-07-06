ВСУ успешно утилизировали 50% российской армии в Украине. Мобилизация Путину не помогает, - генерал Маломуж
Глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг., генерал армии Украины Николай Маломуж уверен, что Россия терпит поражение в войне против Украины, поскольку ВСУ успешно уничтожает российскую армию на территории Украины
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"То количество потерь российской армии в количестве 36 тыс., которую ежедневно показывает Генштаб, является лишь частью. По другим данным количество потерь российской армии в Украине составляет более 48 тыс., а с ранеными свыше 120 тыс. Фактически это большая армия. То есть , Вооруженные силы Украины уничтожили 50% российской армии, которая была привлечена для вторжения в Украину. С военной точки зрения потеря половины личного состава означает большое поражение. Этот проигрыш продолжается", - пояснил Маломуж.
Генерал также отметил, что уход ВСУ из Северодонецка и Лисичанска является хорошим тактическим решением.
"Некоторые воспринимают информацию о том, что ВСУ отошли из Северодонецка и Лисичанска очень негативно. Однако ВСУ выполнили успешную тактическую задачу. В Северодонецке и Лисичанске наши военные уничтожили несколько тысяч боевиков "ДНР" и "ЛНР" и большое количество военной техники. Это подтверждается тем, что Россия снимает большое количество войск с южного направления и опрокидывает их на Луганщину и Донбасс", - добавил он.
- С 24 февраля по 6 июля оккупанты потеряли около 36,5 тыс. военных , 3789 бронемашин, 1600 танков и 644 беспилотника.
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