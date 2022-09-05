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ВСУ успешно разворачивают контрнаступление не только в Херсонской, но и в Донецкой области, - ISW

5 сентября, 2022 понедельник
08:41
война с Россией

Вооруженные силы Украины достигли удачно ведут контрнаступление на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области

Об этом говорится в ежедневной сводке Института изучения войны .

Американские аналитики отмечают, что контрнаступление заметно развивается на Юге и Востоке. ВСУ продвигаются по нескольким направлениям в западной части Херсонской области и закрепились на территории за рекой Северский Донец в Донецкой области.

Эксперты предполагают, что скорость контрнаступления будет резко меняться с каждым днем, поскольку украинские силы будут пытаться лишить россиян поставок, уничтожить их командные пункты и ослабить моральный дух.

"Россияне время от времени будут контратаковать и отвоевывать часть утраченных позиций и будут осуществлять ожесточенные артиллерийские и авиационные атаки на наступающие освобожденные населенные пункты и украинские войска. Украинские силы достигли значительного прогресса, чтобы начать вызывать более реалистические комментарии со стороны российских военных, которые до сегодняшнего дня прислушивались к оптимистической риторике кремля", - пришли к выводу в ISW.

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