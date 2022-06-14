Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Вооруженные силы Украины успешно отражают все попытки врага наступать на Славянск. Враг пытается наступать на город по разным направлениям. Возле Славянска никакого заметного продвижения не заметно. Сегодня Славянск и Краматорск имеют очень хорошую оборону. Города очень надежно укреплены" , – рассказал Згурец.

Згурец добавил, что на этом участке фронта Вооруженные силы Украины получили подкрепление.

"На участке фронта возле Славянска ВСУ получили подкрепление и надежно держат оборону. Россияне пытаются атаковать по разным направлениям, но пока без успеха. В Славянск были отправлены дополнительные подразделения. Поэтому город успешно обороняется", - Згурец.

14 июня Генштаб сообщил, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне и нанесение ракетных и авиационных ударов по объектам инфраструктуры на территории Украины. В настоящее время при поддержке артиллерии штурмует Северодонецк