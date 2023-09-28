ВСУ успешно отбили вражескую атаку в районе Урожайного Донецкой области, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 28 сентября.

Авиация ВСУ нанесла 13 ударов по районам скопления врага

Еще один авиаудар пришелся по зенитно-ракетному комплексу и 2 – по станциям РЭБ противника. Также нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

В свою очередь подразделениями ракетных войск поражен зенитно-ракетный комплекс, 11 артиллерийских средств и склад боеприпасов противника.

За сутки россияне нанесли 76 авиаударов по территории Украины

Ночью оккупанты атаковали Украину, применив 39 ударных БПЛА типа Shahed-136/131. Из них 31 дрон был уничтожен нашей противовоздушной обороной.

Также, враг совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На основных участках фронта в течение суток произошло 19 боевых столкновений

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 35 населенных пунктов, среди них Клюсы, Турья, Покровское, Поповка, Карповичи, Медведевка Черниговской области; Искрисковщина, Андреевка, Степок, Таратутино, Александровка Сумской области и Плетеновка, Волчанские Хутора, Круглое Харьковской области. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области.

противник нанес авиационные удары неподалеку от Круглого, Купянска, Берестового Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Котляровка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационные удары врага претерпели Торское, Сиверск, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Федоровка Донецкой области.

Силы обороны отразили атаку противника в районе Белогоровки Луганской области. Авиационные удары врага претерпели Торское, Сиверск, Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Веселое, Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений.

враг нанес авиационные удары вблизи Константиновки и Белой Горы Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в частности Орехово-Василевка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка Донецкой области. Фиксируется наращивание плотности минно-взрывных заграждений. На Авдеевском направлении противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационный удар неподалеку от этого населенного пункта. Наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.

противник трижды пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Авдеевки Донецкой области, но успеха не имел. Нанес авиационный удар неподалеку от этого населенного пункта. Наши защитники успешно отразили атаку врага в районе Невельского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Степовое, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области.

на протяжении суток наши защитники успешно отразили 6 атак врага непосредственно в районе Марьинки Донецкой области. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Антоновка, Екатериновка, Елизаветовка, Курахово Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

враг нанес авиационные удары возле Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области. На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковлевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

противник нанес авиационные удары возле Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Преображенка, Новояковлевка Запорожской области и Никополь Днепропетровской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Николаевки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов Херсонской области, среди которых Золотая Балка, Антоновка, Ромашково и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.