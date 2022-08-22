Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В каждом тактическом эпизоде есть определенные последствия. Мы можем разрушить Антоновский мост, что мы всячески демонстрируем своим огневым контролем. Каждый день противостояния показывает соревнование не только оружия, но и ума командиров, принимающих решение", - подчеркнул Тетерук.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники не разрешили врагу реализовать свой сценарий.

"Это свидетельствует, что украинские защитники вполне успешно превосходят российскую оккупационную армию и наносят огневое поражение. Поставка западного оружия позволит нам не только удерживать ситуацию, но и переходить к наступательным действиям", - подчеркнул Тетерук.