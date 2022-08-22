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Главная война с Россией ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
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ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук

22 августа, 2022 понедельник
16:17
война с Россией

Боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук считает, что украинские защитники демонстрируют врагу огневой контроль над Антоновским мостом

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В каждом тактическом эпизоде есть определенные последствия. Мы можем разрушить Антоновский мост, что мы всячески демонстрируем своим огневым контролем. Каждый день противостояния показывает соревнование не только оружия, но и ума командиров, принимающих решение", - подчеркнул Тетерук.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники не разрешили врагу реализовать свой сценарий.

"Это свидетельствует, что украинские защитники вполне успешно превосходят российскую оккупационную армию и наносят огневое поражение. Поставка западного оружия позволит нам не только удерживать ситуацию, но и переходить к наступательным  действиям", - подчеркнул Тетерук.

  • 12 августа Вооруженные силы Украины попали в четвертый и последний мост в Херсонской области, который противник использовал для переброски техники на правобережную часть.
  • 13 августа украинские военные вывели из строя мост дамбы в Новой Каховке.
  • В ночь на 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по Антоновскому мосту во временно оккупированном Херсоне.
  • 22 августа ВСУ ударили по Антоновскому мосту, поднялся дым. Сообщается, что жители слышали несколько взрывов

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