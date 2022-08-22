ВСУ успешно наносят огневое поражение оккупационной армии, - боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Тетерук
Боец добровольческого формирования "Свободная Украина" Андрей Тетерук считает, что украинские защитники демонстрируют врагу огневой контроль над Антоновским мостом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В каждом тактическом эпизоде есть определенные последствия. Мы можем разрушить Антоновский мост, что мы всячески демонстрируем своим огневым контролем. Каждый день противостояния показывает соревнование не только оружия, но и ума командиров, принимающих решение", - подчеркнул Тетерук.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения украинские защитники не разрешили врагу реализовать свой сценарий.
"Это свидетельствует, что украинские защитники вполне успешно превосходят российскую оккупационную армию и наносят огневое поражение. Поставка западного оружия позволит нам не только удерживать ситуацию, но и переходить к наступательным действиям", - подчеркнул Тетерук.
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