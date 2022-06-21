ВСУ усиливают защиту на Луганщине из-за тактических движений, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте на вечер 21 июня
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас жестче всего. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении", - отметил президент.
Он подчеркнул, что в Харьковской области продолжаются российские артиллерийские обстрелы.
"Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к любой рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте. На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину", - подытожил Зеленский.
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