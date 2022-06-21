Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Ситуация на передовой - без существенных изменений. С помощью тактических движений украинская армия усиливает защиту в Луганской области - там действительно сейчас жестче всего. Оккупанты очень серьезно давят и на Донецком направлении", - отметил президент.

Он подчеркнул, что в Харьковской области продолжаются российские артиллерийские обстрелы.

"Они ничего не дадут оккупантам, но российская армия глуха к любой рациональности. Просто разрушает, просто убивает – показывает таким образом своему командованию, что якобы не стоит на месте. На юге защищаем нашу Николаевщину, наше Запорожье, постепенно освобождаем Херсонщину", - подытожил Зеленский.