Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.



Согласно сообщению, продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг столицы.



"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, производим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он подчеркнул, что ВСУ создают систему многоэшелонированной обороны.

В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

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