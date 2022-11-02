ВСУ усиливают оборону Киева: военные раскрыли детали
Украинские военные наращивают рубежи обороны Киева от российских захватчиков
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ.
Согласно сообщению, продолжается усовершенствование системы инженерного оборудования и возведение фортификационных сооружений вокруг столицы.
"Исходя из выводов анализа защиты столицы в феврале-апреле, принимаются дополнительные меры по усилению обороны. В первую очередь, производим оборудование огневых позиций и укрытий для личного состава", - рассказал командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк.
Он подчеркнул, что ВСУ создают систему многоэшелонированной обороны.
- В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.
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