На таких темах акцентируют международные издания на утро 28 июля.

Украинские военные прорывают российскую оборону на юге: контрнаступление усиливается

Киев активизировал свое контрнаступление против российского вторжения, но держит в тумане информацию о масштабах нападения, потерях и о том, какие силы он еще имеет в резерве, говорит The New York Times . По словам российских, украинских и западных аналитиков и официальных лиц, в четверг на юге Украины шли бои, поскольку активизация наступления Киева против российской оккупации принесла небольшие успехи, но масштабы нападений и их потери остаются неясными. Через день после того, как официальные лица США заявили, что основное направление контрнаступления Украины похоже началось, президент России Владимир Путин сказал: "Мы подтверждаем, что боевые действия значительно усилились".

Как пишет издание, понятно лишь то, что Украина значительно активизировала свое семинедельное контрнаступление вдоль двух южных направлений, очевидно, направленных на города в Запорожской области. В краткосрочной перспективе успех означал бы отойти за оборону России, где ее силы были бы гораздо более уязвимы, и взять крупные города дальше на юг. В долгосрочной перспективе это означало бы возвращение Мелитополя, крупного транспортного узла, или Бердянска, важного порта или обоих – фактически разрезая оккупированную Россией территорию пополам, усложняя стратегию и логистику Москвы.

Фото: GeneralStaff.ua

Другое американское издание The Washington Post отмечает , что украинские войска на южном фронте стремятся прорвать российскую оборону. Так, в четверг вдоль линии фронта в Украине шли интенсивные бои, поскольку украинские войска медленно, но стабильно преуспевали в своем текущем контрнаступлении, чтобы вбить клин в оккупированный Россией юг. Если подтвердится освобождение поселка Староморское Донецкой области, это будет первое село, отвоеванное украинскими войсками через несколько недель – так нужна победа для Киева и мрачное напоминание о том, сколько тяжелых боев впереди.

CNN говорит , что на новом видео, опубликованном в российских сетях, впервые можно увидеть украинские силы на юге страны на одном из длинных оборонительных рубежей России – так называемые "зубы дракона". Издание установило геолокацию: речь идет о территории к востоку от сел Новое и Харьков Запорожской области. Видео снято с позиций российских военных, показывает, как украинская военная машина движется по полю, направляясь к канаве перед большим рядом "зубов дракона" – бетонных и арматурных пирамид, которые могут служить препятствием для танков. Следовательно, это свидетельствует о том, что украинское контрнаступление впервые вышло на критическую линию российской обороны.

WP также пишет, что с момента полномасштабного вторжения России более года назад антиукраинские правые в США работали над тем, чтобы убедить американский народ и Республиканскую партию, что поддержка Украины не в интересах Соединенных Штатов. Но они терпят ужасную неудачу. Недавно в Палате представителей состоялось первое голосование о помощи Украине с момента прихода к власти Республиканской партии в январе — и голосование по голосованию подавляющее большинство республиканцев неоднократно голосовали за отклонение поправок, предложенных антиукраинской фракцией.

Украинцы разрывают связи с русским языком

Одно из центральных и ложных оправданий президента России Владимира Путина для вторжения в Украину, которое он защищал русскоязычных людей, дало драматический результат, пишет The Washington Post . В городах по всей Украине люди начали приносить свою русскую литературу на местные пункты переработки, чтобы ее измельчили и превратили в туалетную бумагу. Названия улиц сменили в честь украинских героев, а не российских писателей. Российские блюда, такие как пельмени, были переименованы в меню ресторанов. Радиостанции перестали крутить давно популярные в Украине песни российских исполнителей. Издание рассказывает, как переходят на украинский в исторически русскоязычном Харькове, а также в столице Украины Киеве.

Спрос на изучение украинского растет, при этом отмечается, что для многих украинцев вопросы языка и идентичности эмоционально болезненны, и они не могут отказаться от русского мгновенно. Русский язык продолжает быть в обиходе украинцев. В целом будущее русского языка в Украине является непростым вопросом для примерно 30% украинцев, для которых он родной.

Правительство Украины призвало Международную федерацию фехтования (FIE) отменить решение о дисквалификации украинской фехтовальщицы за отказ пожать руку побежденной российской сопернице. Как сообщает The Guardian, министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба призвал восстановить Ольгу Харлан на чемпионате мира по фехтованию в Милане после того, как ее исключили из-за победы над россиянкой Анной Смирновой, выступавшей как нейтральная участница. А советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк спросил: "Русские деньги не пахнут кровью?" В то же время Украинская теннисистка Элина Свитолина призвала FIE последовать примеру Женской теннисной федерации, которая поддержала ее решение не жать руки россиянкам и белорускам после матчей. "Первая ракетка" назвала поведение Смирновой провокационным, а дисквалификацию FIE – неуважение к украинцам.

Путин обольщает Африку российским зерном, а Пригожина впервые заметили в России

Глава Африканского союза Азали Ассумани призвал Россию разрешить экспорт как украинского, так и российского зерна на открытии российско-африканского саммита в четверг, на фоне опасений, что блокада приведет к скачку цен на продовольствие, усугубит чрезвычайную ситуацию с продовольственной безопасностью на Африканском континенте. Обращение последовало после того, как на прошлой неделе Москва возобновила блокаду украинских портов, не позволяя Киеву отправлять зерно, и атаковала украинские зернохранилища и портовые сооружения. Африканский лидер отрицает заявление российского лидера о том, что Россия будет поставлять достаточное количество зерна в Африку без нужды в поставках из Украины.

Фото: reuters

The Guardian сообщает , что Путин пообещал бесплатные поставки зерна шестерым африканским странам, ведь Москва стремится извлечь выгоду из провала Черноморского зернового соглашения. РФ в ближайшие месяцы будет готова предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике и Эритрее бесплатно 25 000 – 50 000 тонн зерна. Отмечается, что Россия проводит двухдневный саммит с африканским континентом, призванный представить Москву как великое государство, несмотря на парализующие западные санкции и растущую обеспокоенность на глобальном юге из-за дестабилизирующей войны страны в Украине.

Ухаживая за африканскими странами, Путин считает Запад обычным врагом, а его выступление на саммите в Санкт-Петербурге вызвало неоднозначную реакцию, замечает NYT . Кенийские лидеры критиковали саммит, а президент Уильям Руто решил не участвовать. Американские чиновники приватно радовались низкой явке. Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, верный союзник Америки, ранее сигнализировавший, что примет участие в саммите, отказался от участия в последнюю минуту во избежание символической победы Путина. Но некоторые африканские лидеры засыпали российского президента похвалой. Находящийся под санкциями США президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва выразил солидарность РФ в войне против Украины. Кроме того, отмечается, что над саммитом нависла жесткая геополитика. Из шести стран, которые, по словам Путина, получат бесплатное зерно, только Сомали проголосовала против России в ООН в феврале, поддержав резолюцию, призвавшую прекратить войну в Украине. В Мали и Центральноафриканской Республике русская группа наемников Вагнера поддерживает авторитарные правительства.

CNN пишет , что основателя ПИК Вагнера Евгения Пригожина впервые после вооруженного восстания его наемников заметили в России. "Кухаря" Путина видели якобы в Санкт-Петербурге во время встречи с африканскими лидерами на полях саммита "Россия - Африка". Издание установило геолокацию по фотографии Пригожина и члена делегации ЦАР в отеле Trezzini Palace в Санкт-Петербурге, где, по данным российских СМИ, есть офис основателя Вагнера. Отель был одним из мест, где российские власти провели обыск 6 июля после восстания. С тех пор Пригожина видели на публике только 19 июля, когда он якобы появился на видео в Беларуси, якобы поздравляя бойцов Вагнера на базе в Осиповичах.

Кроме того, Путин поблагодарил Северную Корею за твердую поддержку в отношении Украины, что укрепляет решимость двух стран справляться с западными группировками. В своем выступлении перед официальными лицами Северной Кореи российский президент не вдавался в подробности характера поддержки Пхеньяном в "специальной военной операции РФ, но официальные лица США заявили в прошлом году, что Северная Корея продала России миллионы ракет и артиллерийских снарядов для использования на поле боя в Украине. Речь Путина прозвучала во время проведения в Пхеньяне большого военного парада с двумя моделями межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в рамках празднования 70-летнего перемирия в Корейской войне, известного как День победы на севере.

Минобороны РФ ошибочно послало электронное письмо российскому союзнику, пишет BBC . Теперь якобы приступили к расследованию после того, как электронные письма с секретной информацией были отправлены близкому союзнику России с опечаткой. Электронные письма были предназначены для армии США, использующей доменное имя ".mil", отмечает издание. Но они пропустили букву i, поэтому сообщение поступило в западноафриканское государство Мали. В российском министерстве утверждают, что электронные письма не содержали информации, которая могла бы подвергнуть угрозе оперативной безопасности. Ошибка как будто связана только с небольшим количеством электронных писем, отправленных в Мали, чей домен электронной почты ".ml".