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Аналитика

ВСУ усиливают направления контрнаступления, новые ЗРК для фронта: военные итоги недели

Сергей Згурец
18 августа, 2023 пятница
21:11
Война с Россией Сергей Згурец

Сегодня говорим о дальнейших планах украинского наступления, сроках получения истребителей F-16, эффекте атак на Москву и новом комплексе, который усилит ПВО на фронте

Объекты в Москве, в которые летят дроны, являются легитимными целями

Удары по Москве обладают больше  политической и информационно-психологической составляющей. Удары по столице очень сильно резонируют в российском обществе. Они подтверждают, что Россия втянулась в войну и власти неспособны обеспечить безопасность своих граждан. Украинцы демонстрируют, что новые технологические разработки найдут противника там, где мы считаем нужным его уничтожить. Этот элемент, реализуемый постоянными атаками на Москву – крайне важен и его нужно продолжать. Равно как и удары морскими дронами по военным объектам РФ. Объекты в Москве, если не военные, то имеют отношение к органам управления России и это легитимные цели.

Контрнаступление ВСУ на юге: армия планирует заставить россиян оставлять участки фронта

Когда мы говорим об оценке нашего контрнаступления зарубежными СМИ, нам нужно все меньше и меньше ориентироваться на заявления тех или иных изданий. Сегодня Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что не будет комментировать публикацию WP, по оценкам разведки, украинцы до конца года не пробьются в Мелитополь и таким образом не выполнят основную задачу контрнаступления. Я не уверен, что Washington Post знает цель наших контрнаступательных действий. Во-вторых, Салливан сказал правильную вещь, что война вещь непредсказуемая и он не может оценить, как будут разворачиваться  события на линии фронта. Он добавил, что украинская армия всегда делала вещи, которые было трудно спрогнозировать именно с положительной точки зрения.

На юге совершаются главные действия. Мы знаем, что на этой неделе было освобождено и Урожайное. А на другом, Мелитопольском направлении, боевые действия вблизи Роботино. Это направление становится более важным и интересным. Бои идут в северной части Роботино. ВСУ между Роботино и Вербовым заняли определенные господствующие высоты. Сейчас осуществляется наступление на войска РФ, защищающие Роботино. Сейчас нашей артиллерией контролируется единственный путь, по которому с юга идет обеспечение российской группировки там. ВСУ давят по некоторым направлениям – между Роботино и Вербовым и немного восточнее Роботино – Копани. На этот участок фронта уже переброшены определенные новые бригады. Мы усиливаем это направление. Также президент Зеленский совершил визит – встретился с командирами бригад, батальонов. Это признак того, что украинские силы планируют действия, которые должны заставить врага покидать участки фронта, которые он пока удерживает.

Карта. Запоріжжя. Оріхів. Пологи. Роботине. Вербове. 18\08\23

Освобождение Старомайорского, потом Урожайного и дальше мы все говорим о Старомлыновке. Пока что перед ней есть маленький населенный пункт Заветное Желание - странное, красивое название. ВСУ провели несколько атак с востока – оказалось, что там сложная, болотистая местность. Наступать там тяжело, она заминирована. Скорее всего, дальнейшие наступательные действия будут идти по прямому варианту – наступление с севера на Заветное Желание, а затем на Старомлыновку. За ней на расстоянии 6-8 км начинается основная линия обороны. И на этом участке фронта враг сейчас вынужден использовать свои резервы и его уничтожение соответствует общей концепции. У нас есть два направления – Мелитопольское и Бердянское. А также – два или три направления в запасе – боевые действия в зоне Васильевки, это направление от Гуляйполя и потенциальная активизация действий от Угледара. Если таких направлений будет 5, то враг вряд ли сможет реагировать на всех участках своими ограниченными силами.

Карта. Запоріжжя. Урожайне. Старомлинівка. 18\08\23

Наступление россиян на Купянск: артиллерия позволяет сдерживать оккупанта

Участок Купянск - Сватово - Креминная в последнее время активизировался. Туда ездил командующий Сухопутными войсками Сырский, были запланированы действия по противодействию россиянам, которые сейчас направлены на то, чтобы добиться проламывания нашей обороны. Сейчас враги говорят, что до Купянска осталось 8 км, но эти километры неизменны после операции ВСУ на Харьковщине и деоккупации города. РФ действительно перебросила значительное количество сил. Первые попытки, которые начались две недели назад, не привели к существенным изменениям. Там местность настолько сложна для прохождения тяжелой техники, что наличие нашей артиллерии в достаточном количестве позволяет сдерживать противника. Надеюсь, что так будет и дальше, хотя россияне продолжают по всей линии фронта (Купянск, Новоселовское, Кармазиновка, Белогоровка) попытки отвлечь наши резервы. Потенциал наших резервов и подходы к оптимальному использованию сил и средств позволят нам компенсировать действия противника, несмотря на преимущество в живой силе и технике у россиян на этом участке.

Карта. Луганщина. Харківщина. Куп'янськ. 18\08\23

Формирование новых бригад, сроки получения F-16, новый ЗРК от Германии

У нас есть 2 отдельно сформированных корпуса – девятый и десятый. Каждый имеет определенное количество новосформированных бригад – 5-6. Каждая может иметь разную численность, и сейчас в этом аспекте у нас мощные бригады. Мы частично используем отдельные батальоны этих новых бригад для того, чтобы они приобрели боевой опыт. Это одна схема использования, но есть направления, где есть и новые бригады. К примеру, 82-я в Роботино. Она действует в полном составе и там же в свое время стартовала первая новосформированная бригада – 47-я. Именно на основании ее действий были сформированы новые подходы к наступательным действиям.

По моим оптимистичным оценкам, первые самолеты с подготовленными пилотами у нас должны появиться в первом квартале следующего года. Сейчас в зарубежных публикациях пишут, что из-за вопросов языка пилоты должны три месяца подтягивать уровень английского и еще шесть месяцев осваивать язык на техническом уровне. Фактически 10 месяцев пойдет на языковую подготовку, которая стартует со следующего февраля. Тогда, когда бы ни передавались самолеты, мы все равно их получим только в конце 2024 года. Надеюсь, что эта динамика будет как-то изменена и будут найдены варианты, чтобы мы получили самолеты и готовых пилотов хотя бы в середине следующего года.

ЗРК малой дальности IRIS-T SLS – это комплекс на гусеничных тягачах. Есть четыре пусковых, есть своя радиолокационная станция. Эта машина может двигаться по любой сложной местности, даже были сообщения, что она может плавать. Передается два образца, каждый из них может уничтожать цели противника в радиусе 10 км. Немцы обещают передать еще 20 таких образцов. Они пойдут на усиление передней линии соприкосновения с противником для прикрытия наших бригад. Это вооружение можно интегрировать в наступательные подразделения на земле – это комплексы ближнего действия. Раньше мы получали комплекс IRIS-T средней дальности (до 100 км) - он прикрывает наши важные места, включая Киев и, возможно, Одессу.

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