ВСУ усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение ВСУ.

За сутки, 24 сентября, россияне нанесли 4 авиационных удара по позициям украинских войск вдоль линии столкновения. В ответ украинская авиация ударила по двум системам враждебных ПВО в Херсонском и Каховском районах и по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач и усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.

Уничтожили три состава вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском – в Херсонской области, соответственно.

25 сентября в оперативном командовании "Юг" рассказали, как российские оккупанты борются с неявкой на псевдореферендуме на оккупированных территориях.

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