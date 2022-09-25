ВСУ усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС
На южном фронте украинские ракетно-артиллерийские подразделения усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение ВСУ.
За сутки, 24 сентября, россияне нанесли 4 авиационных удара по позициям украинских войск вдоль линии столкновения. В ответ украинская авиация ударила по двум системам враждебных ПВО в Херсонском и Каховском районах и по трем районам сосредоточения вооружения и техники на Бериславщине.
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 266 огневых задач и усилили огневой контроль в районе Каховской ГЭС, где оккупанты пытаются налаживать переправы.
Уничтожили три состава вражеских боеприпасов в Баштанском районе Николаевской области, в Херсонском и Бериславском – в Херсонской области, соответственно.
- 25 сентября в оперативном командовании "Юг" рассказали, как российские оккупанты борются с неявкой на псевдореферендуме на оккупированных территориях.
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