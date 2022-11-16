ВСУ уничтожили железнодорожный мост на Запорожье, который использовали оккупанты

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В сообщении говорится, что мост располагался в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Генштаб заявляет, что повреждение моста делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов.

Также стало известно, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области отключена трансляция каналов российского телевидения и фиксируются значительные проблемы с водоснабжением.

Депутат Запорожского районного совета Дмитрий Кирильчук в эфире Еспресо рассказал , что в оккупированном Мелитополе на Запорожье захватчики размещают свою военную технику в школах и жилых кварталах.

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