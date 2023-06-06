ВСУ уничтожили за сутки вражеский вертолет, 23 дрона и 800 военных армии РФ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украине ликвидировано более 211 тыс. окупантов, 3860 танков, 3212 БПЛА и 299 вертолетов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 6 июня 2023 года враг потерял на войне в Украине:
- личного состава – около 211 150 (+800) человек,
- танков ‒ 3860 (+12) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7543 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,
- РСЗО – 590 (+6) ед,
- средств ПВО ‒ 351 (+2) ед,
- самолетов – 313 (+0) ед,
- вертолетов – 299 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),
- крылатых ракет ‒ 1171 (+35),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,
- специальной техники – 489 (+5).
Окончательные данные уточняются.
Напомним, ночью на 6 июня Киев подвергся очередной массированной атаке РФ: попаданий не зафиксировано, силы ПВО сбили 35 ракет, сообщается о падении обломков на дорогу и крышу здания.
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