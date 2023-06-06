Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 6 июня 2023 года враг потерял на войне в Украине:

личного состава – около 211 150 (+800) человек,

танков ‒ 3860 (+12) ед,

боевых бронированных машин ‒ 7543 (+20) ед,

артиллерийских систем – 3603 (+36) ед,

РСЗО – 590 (+6) ед,

средств ПВО ‒ 351 (+2) ед,

самолетов – 313 (+0) ед,

вертолетов – 299 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3212 (+23),

крылатых ракет ‒ 1171 (+35),

кораблей/катеров ‒ 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6332 (+20) ед,

специальной техники – 489 (+5).

Окончательные данные уточняются.

Напомним, ночью на 6 июня Киев подвергся очередной массированной атаке РФ: попаданий не зафиксировано, силы ПВО сбили 35 ракет, сообщается о падении обломков на дорогу и крышу здания.