Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 16 БПЛА и 600 окупантов, - Генштаб

ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 16 БПЛА и 600 окупантов, - Генштаб

3 июля, 2023 понедельник
07:58
Война с Россией

С начала полномасштабной войны РФ потеряла на войне в Украине более 230,2 тыс. окупантов, 309 вертолетов и 3573 беспилотника

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 3 июля 2023 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 230 260 (+600) человек,
  • танков ‒ 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 7899 (+11)
  • артиллерийских систем – 4220 (+32)
  • РСЗО – 641 (+4)
  • средств ПВО ‒ 391 (+1)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 309 (+1)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16)
  • крылатых ракет ‒ 1264 (+3),
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18)
  • специальной техники ‒ 590 (+7)

Окончательные данные уточняются.

  • Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны противника.
Россия
военные силы Украины
Убитые русские
потери окуппантов
Читайте также:
обстріл, ППО
2 июля, 2023 воскресенье
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
2 июля, 2023 воскресенье
Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля
Hawker Hurricane ("Ураган")
2 июля, 2023 воскресенье
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.71
    Покупка 36.71
    Продажа 37.47
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.22
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
3 июля
08:49
Обновлено
На Хмельнитчине и Кировоградщине работала ПВО: Россия ночью атаковала Украину
08:32
Эксклюзив
Враг нервничает и ищет новую тактику для своих мощностей в Черном море, - Гуменюк
08:26
Новое исследование показало, что собаки и люди имеют схожие черты в понимании языка тела
08:12
Алексей Данилов
"Запад должен отказаться от иллюзий, что Россия может существовать в нынешнем виде": Данилов сказал, как может выглядеть страна-агрессор после распада
08:01
OPINION
Война как российская политтехнология
07:58
Силы ПВО ночью уничтожили 13 "шахедов" над Украиной
07:29
За сутки на фронте произошло 39 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам скопления врага, - Генштаб
07:26
Израиль начал масштабную военную операцию в Палестине: по меньшей мере трое погибших и 12 раненых
07:10
В Военно-Морских силах планируют создать противоминный дивизион
06:58
Последствия разрушения Каховской ГЭС могут спровоцировать эпидемию на то юга Украины
06:46
У Путина дилемма: стоять на стороне минобороны, или же остаться с поддержкой ультранационалистических военкоров, - ISW
06:28
Во временно оккупированном Мелитополе вражеских военных больше, чем местных жителей, - мэр
00:02
Украина победила Францию в четвертьфинале молодежного Евро-2023 и вышла на Олимпиаду
2023, воскресенье
2 июля
23:42
Аналитика
Сергей Згурец
Северное направление не угрожающее: формирование ударных группировок нет ни из белорусов, ни из вагнеровцев. Колонка Сергея Згурца
23:34
Армия РФ гатила по 7 общинам Сумщины: зафиксировано более сотни взрывов, есть повреждения
22:56
Россияни обстреляли Константиновку: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии
22:28
На фото дети из Украины
Депортацией украинских детей в Беларусь занимается спортсмен-паралимпиец Талай
22:27
"Не крушите школы, не крушите автобусы!" Бабушка застреленного во Франции подростка выступила с обращением
22:10
Часть специалистов Росатома выехала с ЗАЭС, - мэр Энергодара
21:59
Эксклюзив
Константин Жеваго
В Украину пойдет капитал, как только здесь будут стабильные и предсказуемые условия в экономике, - Жеваго
21:58
В Энергодаре нет укрытий на случай инцидента на ЗАЭС, - мэр
21:32
ЧВК Вагнера
ЧВК Вагнера приостановила вербовку наемников
21:20
Забужко объяснила, почему дала разрешение на публикацию своих произведений на русском
21:12
Поступление-2023: для абитуриентов на оккупированных территориях заработала горячая линия
20:59
Дом мэра Л'Ай-ле-Роз после нападения
Погромы во Франции: дом мэра одного из пригородов Парижа пытались поджечь, пострадали его жена и ребенок
20:58
Европа планирует выйти из ядерного соглашения с Ираном, - СМИ
20:55
С тяжелыми боями ВСУ продвигаются на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, - Маляр
20:39
Эксклюзив
Все, на что жалуется малый и крупный бизнес, кроме войны – это некомпетентные действия государства, - Жеваго
20:24
В фонтане в центре Днепра заметили питона
20:20
Обновлено
Из кафе на Киевщине выгнали девушку, которой не понравилось, что там поют песню Лепса. Нацполиция выписала штраф
20:08
OPINION
Любовь умеет просить прощения. Эгоизм — нет
19:59
Обновлено
Украина завоевала 41 награду: Как выглядит итоговый медальный зачет Европейских игр-2023
19:58
ВСУ в течение дня уничтожили 22 артсредства и 2 системы ПВО врага, - Генштаб
19:40
"Погода будет штормовая": Минобороны предупредило, что этим летом "нежелательным гостям" не стоит ехать в Крым
19:28
Обновлено
Следствие удара по многоэтажке в Херсоне. 2 июля 2023 года
Российская армия снова обстреляла Херсон, четыре человека ранены
18:48
"Украина не существует... Езжай на "западенщину". В Харькове водитель оскорбил пассажирку и должен был извиняться
18:43
Партнерский материал
Можно ли вылечить бесплодие?
18:42
Инфографика
курс доллара
Курс валют на 2 июля: сколько просят за доллар и евро на черном рынке
18:28
Интервью
Путин боится переворота в армии, но переворотом уже заразился народ, - Фейгин
18:10
США временно передислоцировали истребители с Аляски в Японию
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV