На Хмельнитчине и Кировоградщине работала ПВО: Россия ночью атаковала Украину
ВСУ уничтожили за сутки вертолет, 16 БПЛА и 600 окупантов, - Генштаб
С начала полномасштабной войны РФ потеряла на войне в Украине более 230,2 тыс. окупантов, 309 вертолетов и 3573 беспилотника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
С 24 февраля 2022 года по 3 июля 2023 года Россия потеряла:
- личного состава – около 230 260 (+600) человек,
- танков ‒ 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 7899 (+11)
- артиллерийских систем – 4220 (+32)
- РСЗО – 641 (+4)
- средств ПВО ‒ 391 (+1)
- самолетов – 315 (+0)
- вертолетов – 309 (+1)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16)
- крылатых ракет ‒ 1264 (+3),
- кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн – 6834 (+18)
- специальной техники ‒ 590 (+7)
Окончательные данные уточняются.
- Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, 27 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 средства противовоздушной обороны противника.
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