ВСУ уничтожили за сутки 9 российских складов боеприпасов на Таврическом направлении
Украинские воины продолжают ликвидировать российских террористов и уничтожать их технику
Об этом сообщает командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
"Продолжаем движение вперед на Таврическом направлении. Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач", - отмечает Тарнавский.
За последние сутки, на Таврическом направлении, ВСУ ликвидировали 183 россиянина, из них ранены - 136. Уничтожено 18 единиц военной техники противника: танк, 2 ББМ, 8 артсистем и минометов, 2 БПЛА, 4 единицы автомобильной техники и единица специальной техники.
Также были уничтожены 9 складов боеприпасов.
- На 1 сентября Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
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