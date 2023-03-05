ВСУ уничтожили вражескую вышку наблюдения в Брянской области
Разведка спецподразделения "KRAKEN" показала, как с помощью дрона-камикадзе уничтожила автономную вышку наблюдения "Гренадер" в Брянской области РФ
Об этом говорится в телеграме спецподразделения.
Поразить цель удалось со второй попытки.
"Силами разведки спецподразделения "KRAKEN" с помощью дрона-камикадзе уничтожена автономная вышка наблюдения "Гренадер" в Брянской области", - говорится в сообщении.
- В воскресенье, 5 марта, ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов, РСЗО и артиллерийскую пушку на Кинбурнской косе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.31
-
EUR
Покупка 40.21Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное