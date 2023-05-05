ВСУ уничтожили вражеское средство ПВО, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и еще 5 важных целей, - Генштаб

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 мая.

"Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации нашего государства, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", - пишет Генштаб.

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Также были сбиты два вражеских БПЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники. Уничтожили 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство ПВО и еще 5 важных целей противника.

Российские обстрелы по территории Украины

"РФ и в дальнейшем применяет тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. всей территории Украины остается высокой", - рассказали в ВСУ.

В течение суток Россия произвела обстрелы населенных пунктов:

Бучки Черниговской области;

Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Товстодубово, Бачевск, Волфин Сумской области;

Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка, Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине ;

; Макеевка Луганской области ;

; Бурлацкое, Времевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Шахтерское, Пречистовка и Угледар, Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Карловка, , Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области ;

; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области;

Никополь Днепропетровской области;

Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте:

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отбито более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши стойко держат оборону", - рассказали в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил.

Паспортизация жителей временно оккупированных территорий

"Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожая депортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины", - говорится в отчете Генштаба.