Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ВСУ уничтожили вражеское средство ПВО, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и еще 5 важных целей, - Генштаб

ВСУ уничтожили вражеское средство ПВО, 3 склада боеприпасов и горюче-смазочных материалов и еще 5 важных целей, - Генштаб

5 мая, 2023 пятница
19:10
Война с Россией война против РФ ВСУ

Украинские военные продолжают ликвидировать российских оккупантов, которые воюют против нашей страны, а также уничтожают технику и объекты агрессора

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 5 мая.

"Российский агрессор не отказывается от планов по оккупации нашего государства, продолжает вести захватническую войну. Наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам", - пишет Генштаб.

Украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники России. Также были сбиты два вражеских БПЛА типа "Shahed-136/131".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники. Уничтожили 3 состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, 1 средство ПВО и еще 5 важных целей противника.

Российские обстрелы по территории Украины

"РФ и в дальнейшем применяет тактику террора. Сегодня противник нанес 2 ракетных, 26 авиационных ударов и совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные жители, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. всей территории Украины остается высокой", - рассказали в ВСУ.

В течение суток Россия произвела обстрелы населенных пунктов:

  • Бучки Черниговской области;
  • Зноб-Трубчевская, Старая Гута, Барановка, Товстодубово, Бачевск, Волфин Сумской области;
  • Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двухлетняя, Лиман Первый, Песчаное, Стельмаховка, Красная Заря, Уды, Ветеринарное, Гранов, Казачья Лопань, Гоптовка, Глубокое, Лукьянцы, Нескучное, Старица на Харьковщине ;
  • Макеевка Луганской области ;
  • Бурлацкое, Времевка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь, Шахтерское, Пречистовка и Угледар, Курахово, Георгиевка, Марьинка, Победа, Елизаветовка, Екатериновка и Новомихайловка, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Тоненькое, Карловка, Карловка, , Белогоровка, Верхнекаменное, Спорное, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Марково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области ;
  • Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки, Каменское и Степногорск Запорожской области;
  • Никополь Днепропетровской области;
  • Золотая Балка, Дудчаны, Веселое, Днепровское, Кизомис Херсонской области и город Херсон.

Ситуация на фронте:

"Враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Подразделениями сил обороны Украины в течение суток было отбито более 30 атак противника на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку, наши стойко держат оборону", - рассказали в ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На территории Беларуси и дальше находятся определенные подразделения ВС РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. В течение суток противник вел безрезультативные наступательные действия в направлении населенных пунктов Григоровка, Ивановское и Нью-Йорк.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг наступательных действий не проводил.

На Марьинском направлении в течение суток нашими защитниками были отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинка.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. На Лиманском направлении противник наступательных действий не производил.

Паспортизация жителей временно оккупированных территорий

"Оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения временно занятой территории Херсонской области. Для этого захватчики используют выездные группы паспортного контроля. Угрожая депортацией и конфискацией имущества, представители мобильных групп осуществляют прием документов и выдачу российских паспортов по месту жительства граждан Украины", - говорится в отчете Генштаба.

Украина
Россия
Луганщина
Сумщина
военные силы Украины
Херсонщина
Днепропетровщина
Черниговщина
Донетчина
Запорожская область
Бахмут
Харковщина
Военные новости
воєнні злочини Росії
Убитые русские
деоккупация Украины
Читайте также:
4 мая, 2023 четверг
В Константиновке становится крайне опасно, нужно эвакуироваться, - представитель полиции Донетчины
ППО
4 мая, 2023 четверг
Над Киевом ПВО сбила БПЛА Bayraktar, потерявший управление во время планового полета
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
4 мая, 2023 четверг
Китай отреагировал на взрыв дрона над Кремлем
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.28
    Покупка 37.28
    Продажа 37.87
  • EUR
    Покупка 40.89
    Продажа 41.82
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
5 мая
19:43
В Херсонской области тракторист подорвался на мине. Фермера госпитализировали
19:37
Партнерский материал
Как избавиться от головной боли: врачи дали наиболее действенные советы украинцам
19:35
Оккупанты в Мариуполе подожгли шины для съемок пропагандистского фильма
19:25
В Великобритании уже прошли подготовку почти 15 тысяч украинских военных
19:16
Геннадий Труханов
За Труханова внесли более 13 млн грн залога, он вышел из СИЗО
19:00
Обзор
Победные новости 436 дня войны: на нужды здравоохранения Украины задонатили почти 1,4 млрд грн и Украине передадут партию танков Leopard 1
18:48
Жозеп Боррель
Совет ЕС окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
18:47
На Запорожье российскую ракету "остановила" башня Vodafone, связь в районе полностью восстановили уже на следующий день
18:34
В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Текстовый онлайн
18:31
Эксклюзив
"Должен быть консенсус всех стран ЕС": эксперт-международник Войтко о перспективах 11-го пакета санкций против РФ
18:30
РФ обстреляла ракетами С-300 два завода в Краматорске и Славянске
18:29
Обзор
"Человек-слон" или "Королева Шарлотта...": что посмотреть на выходных
18:28
Украина призвала Польшу разблокировать пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"
18:13
Эксклюзив
Конгресс США поддерживает предоставление Украине F-16, Пентагон говорит, что "не против, но не сейчас", - глава делегации в ПА НАТО Чернев
18:09
Соглашение с канадской Cameco о поставках урана для украинских АЭС является рискованным для обеих сторон, – Reuters
18:08
OPINION
Национальная игра: Россия играет в ядерный пинг-понг
17:56
Из станции "Академик Вернадский" вернулись полярники 27-й экспедиции
17:50
Эксклюзив
Рано говорить, что в РФ иссякают ракеты, они будут воевать, пока не отстреляют все, - эксперт Defense Express Киричевский
17:37
Посевная в Украине: аграрии засеяли первый миллион гектаров кукурузы
17:36
Эксклюзив
Пока Россия в Черноморском бассейне, никаких экономических перспектив у зернового коридора быть не может, - нардеп Чийгоз
17:27
Коноплянка заинтриговал информацией о своем будущем
17:23
Эксклюзив
"Не могу выступать на одной сцене с россиянином, когда в своих кроватях гибнут украинские дети" – 13-летняя артистка София Самолюк об отказе петь в Сан-Ремо
17:14
Иранская авиакомпания показала, как обслуживает подсанкционный российский самолет
17:14
Концерн Rheinmetall заявил о возможности производить для Украины до 600 тыс. снарядов в год
17:04
Телескоп Hubble показал галактики-медузы с яркими "усиками", содержащими сгустки звездообразований
17:00
В столице с участием мэра Брюсселя положили начало Аллее друзей Киева
16:54
Итальянский историк нашел мост с картины Леонардо да Винчи "Мона Лиза"
16:51
Обновлено
Оккупанты срочно эвакуируют жителей прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, - мэр Федоров
16:44
Молдова планирует ввести временные ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины
16:32
ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации в мире по COVID-19
16:30
Обзор
Выборы в Турции: кандидаты, экономика и лук
16:27
Героизировал оккупантов: в Харькове задержали блоггера из Латинской Америки
16:24
Буряты и тувинцы, которых россияне привезли в Мариуполь, заселяются с семьями в заброшенные дома украинцев - горсовет
16:17
Предатель в колонии: инспектору из Херсона, который удерживал за решеткой патриотов, объявили подозрение
16:10
Турецкая оппозиция заявила о риске насилия в случае победы Килидароглу и просит граждан оставаться дома в ночь после выборов
16:09
Военные РФ выселяют местных из домов в Олешках Херсонской области, - ЦНС
16:04
OPINION
Прямые иностранные инвестиции в Украину в январе-марте 2023 г. достигли $562 млн
16:00
"Из уважения к героизму Украины": президент Чехии Петр Павел подарил Зеленскому пистолет
15:54
Заморозки, порывы ветра, местами дожди: прогноз погоды на ближайшие выходные от Натальи Диденко
15:40
"Военнослужащие будут знать точное время": Минобороны обещает ликвидировать очереди на ВВК
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV