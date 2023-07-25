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ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов, — Генштаб

25 июля, 2023 вторник
19:23
Война с Россией

За день 25 июля ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52 и 7 дронов - из них 5 ударных Shahed-136 и 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба .

В свою очередь подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 7 артиллерийских средств на огневой позиции, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 2 зенитно-ракетных комплекса противника.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Противник нанес по территории Украины один ракетный и 49 авиаударов

А также произвел более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома и другая инфраструктура.

На линии фронта за день произошло около 20 боевых столкновений

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На других направлениях ситуация такова:

  • На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, среди которых Семеновка Черниговской области; Вольная Слобода, Сварково, Степное, Басовка, Могрица, Покровка и Александровка Сумской области и Гурьев Казачок, Гранов, Волчанск, Бочково, Бударки Харьковской области.
  • На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противникаподверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка, Берестово Харьковской области.
  • На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Нанес авиационный удар в районе Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.
  • На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах восточнее Ступочек и у Дилиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка, Ивановское, Часов Яр, Пивничное Донецкой области.
  • На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Авдеевка, Ласточкино, Водяное и Карловка Донецкой области.
  • На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Максимилиановка и Георгиевка Донецкой области.
  • На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Макаровки и осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди которых Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Великая Новоселка Донецкой области.
  • На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Новоандреевка, Левадное, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомыс, Станислав Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах.

В Киеве и ряде областей Украины в ночь на 25 июля объявляли воздушную тревогу, на подступах к столице работала ПВО, которая сбила все "шахеды", однако на Житомирщине и Черкасчине есть попадания .

военные силы Украины
потери окуппантов
Контрнаступление ЗСУ
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