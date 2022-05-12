ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области
В среду, 11 мая, в Херсонской области был уничтожен склад с боеприпасами российских оккупантов
Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в facebook .
"Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 рашиста, поражены 2 танка и 2 БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области", - сообщили в ОК "Юг".
В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Однако атаковать или продвинуться наши подразделения не позволяют.
По Одесщине враг совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.
Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к ракетному удару находятся не менее полусотни ракет морского базирования.
- 7 мая в Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.45
Покупка 31.45Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 33Продажа 33.78
- Актуальное
- Важное