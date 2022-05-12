ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов в Херсонской области

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" в facebook .

"Эффективным применением ракетно-артиллерийского вооружения уничтожены 23 рашиста, поражены 2 танка и 2 БМП, а также уничтожен вражеский состав боеприпасов в Херсонской области", - сообщили в ОК "Юг".

В Николаевской и Херсонской областях враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Однако атаковать или продвинуться наши подразделения не позволяют.

По Одесщине враг совершил ракетную атаку, однако оперативное и прицельное реагирование подразделений противовоздушной обороны нейтрализовало ракету.

Корабельная группировка противника имеет переменный состав, но в постоянной готовности к ракетному удару находятся не менее полусотни ракет морского базирования.

7 мая в Николаевской области ВСУ уничтожили склад с боеприпасами и военную технику врага.

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