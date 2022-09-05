Об этом сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Авиация ВСУ на протяжении суток нанесла более 30 ударов по живой силе, боевой и специальной технике, а также по военным объектам.

Кроме того, воздушные силы ВСУ продолжают отражать ракетно-авиационные удары и воздушные нападения противника, защищая критические объекты Украины.

Ракетные войска и артиллерия минувших суток поразили вражеские пункты управления разного уровня, склады с боеприпасами стратегического уровня, боевую технику и личный состав кафиров, подразделения их артиллерии и другие важные цели.

В результате эффективного огневого поражения по районам скопления противника

Вблизи населенных пунктов Семеновка и Купянск Харьковской области ударами по районам скопления российских оккупантов ВСУ уничтожили один из полевых складов с боеприпасами, военную технику и живую силу противника.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 4 сентября россияне за время полномасштабного вторжения потеряли 2049 танков, 236 самолетов, 206 вертолетов и около 49 500 своих военных убитыми .

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