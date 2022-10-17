ВСУ уничтожили вражеский склад боеприпасов и ранили около 100 оккупантов
Украинское войско ранило солдат РФ в Мелитополе, Воскресенке и Васильевке, всего около 100 человек, а также уничтожило вражеский склад боеприпасов в Бердянске
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .
"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранено более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен состав боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка - до 30 ран - раненых", - говорится в сообщении.
Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, говорят в Генштабе.
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