Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке .

"По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения подразделений противника. В результате точечных ударов артиллерии Сил обороны в населенном пункте Мелитополь Запорожской области ранено более 40 оккупантов. В Бердянске уничтожен состав боеприпасов. В населенном пункте Воскресенка - до 30 ран - раненых", - говорится в сообщении.

Число погибших, которое оккупанты пытаются скрыть, уточняется, говорят в Генштабе.

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