ВСУ уничтожили вражеский штаб в Запорожской области

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Также в районах города Пологи и села Марфополь украинская армия уничтожила еще 20 единиц военной техники и ранила около 80 военнослужащих оккупационных войск.

Еще один удар по району сосредоточения подразделения оккупантов нанесен в Чулановке на Херсонщине.

За сутки на южном направлении ВСУ выполнили 140 огневых задач, били по районам сосредоточения вражеской живой силы и техники.