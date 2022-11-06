ВСУ уничтожили вражеский штаб в Запорожской области
ВСУ поразили штаб одного из российских подразделений в селе Басань на Запорожье, уничтожили около 10 единиц военной техники и 50 оккупантов
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Также в районах города Пологи и села Марфополь украинская армия уничтожила еще 20 единиц военной техники и ранила около 80 военнослужащих оккупационных войск.
Еще один удар по району сосредоточения подразделения оккупантов нанесен в Чулановке на Херсонщине.
- За сутки на южном направлении ВСУ выполнили 140 огневых задач, били по районам сосредоточения вражеской живой силы и техники.
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