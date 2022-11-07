Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

"Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года, в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в течение текущих суток украинская авиация нанесла по рашистам 9 ударов. А украинская ПВО сбила вражеский самолет Су-25.

В результате ударов ВСУ поражены 6 районов сосредоточения российских оккупантов, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны армии РФ.

Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии 7 ноября поразили четыре пункта управления российских военных, два района сосредоточения живой силы, БК и техники. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов захватчиков.

Вооруженные Силы Украины 6 ноября ликвидировали на Юге 14 оккупантов и уничтожили пункт управления беспилотниками, несколько единиц автобронетехники и склады боеприпасов врага.

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