ВСУ уничтожили вражеский самолет Су-25, склад боеприпасов, 3 системы ПВО и поразили 6 районов скопления оккупантов
За сутки 7 ноября Вооруженные Силы Украины ликвидировали самолет армии РФ Су-25, 6 районов сосредоточения рашистов, 3 средства противовоздушной обороны и склад боеприпасов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .
"Противник продолжает нести потери. По уточненной информации, в ночь на 6 ноября текущего года, в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что в течение текущих суток украинская авиация нанесла по рашистам 9 ударов. А украинская ПВО сбила вражеский самолет Су-25.
В результате ударов ВСУ поражены 6 районов сосредоточения российских оккупантов, вооружения и военной техники, а также три позиции средств противовоздушной обороны армии РФ.
Бойцы украинских ракетных войск и артиллерии 7 ноября поразили четыре пункта управления российских военных, два района сосредоточения живой силы, БК и техники. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов захватчиков.
- Вооруженные Силы Украины 6 ноября ликвидировали на Юге 14 оккупантов и уничтожили пункт управления беспилотниками, несколько единиц автобронетехники и склады боеприпасов врага.
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