ВСУ уничтожили вражеский беспилотник "Форпост" в Николаевской области
1 июля 2022 Воздушное командование "Юг" сообщило о "демилитаризации" вражеского беспилотника "Форпост"
Об этом сообщили на Facebook странице Воздушного командования "Юг" .
Утром 1 июля зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг" уничтожило российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", пытавшийся найти цель для поражения в Николаевской области.
"Планы оккупантов относительно получения разведывательной информации нарушены", — комментируют наши защитники.
- Напомним, что 26 июня Оперативное командование "Юг" уничтожило 3 склада боеприпасов врага, 39 рашистов и несколько беспилотников.
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