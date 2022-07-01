Об этом сообщили на Facebook странице Воздушного командования "Юг" .

Утром 1 июля зенитное ракетное подразделение Воздушного командования "Юг" уничтожило российский беспилотный летательный аппарат "Форпост", пытавшийся найти цель для поражения в Николаевской области.

"Планы оккупантов относительно получения разведывательной информации нарушены", — комментируют наши защитники.

Напомним, что 26 июня Оперативное командование "Юг" уничтожило 3 склада боеприпасов врага, 39 рашистов и несколько беспилотников.

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