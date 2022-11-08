ВСУ уничтожили вражеские склады боеприпасов в Горловке и Сватово
Украинские бойцы уничтожили склады с боеприпасами оккупантов в Горловке Донецкой области и Сватово, что на Луганщине
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.
"Противник продолжает нести потери. Подтверждено огневое поражение района сосредоточения военной техники, а это около 20 единиц, 5 ноября, в городе Голая Пристань Херсонской области", - говорится в сообщении.
Также подтверждено уничтожение складов с боеприпасами окупантов 5–6 ноября в населенных пунктах Горловка Донецкой области и Сватово в Луганской области.
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