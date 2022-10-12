ВСУ уничтожили воинскую часть РФ в Херсонской области и базу оккупантов в Мелитополе
С начала суток, 10 октября, украинские защитники уничтожили 4 состава россиян с боекомплектами, 2 базы оккупантов и 1 воинскую часть
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
В Запорожской области россияне потеряли базу в Мелитополе и склад в Токмаке. В Луганской области демилитаризован склад с боекомплектами, который был расположен в Кадиевке.
В Херсонской области были уничтожены 2 склада с оружием и база в Бериславском районе и военная часть в Новой Збурьевке.
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