ВСУ уничтожили в Николаевской области российский ЗРК "ТорМ1", боевые машины пехоты и десяток оккупантов

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" .

Сообщается, что утром по Николаеву были нанесены 10 ударов ракетами "Оникс", выпущенными из ракетного комплекса "Бастион" на оккупированной Херсонщине. Однако днем украинская авиация нанесла удар по российскому опорному пункту в районе Благодатного Николаевской области, уничтожив зенитно-ракетный комплекс "ТорМ1", две боевые машины пехоты и десяток оккупантов.

На юге не ведутся активные действия, однако оккупанты продолжают наносить ракетные удары и проводить артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов вдоль линии столкновения и в украинском тылу. Были атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде. Информация о масштабах повреждений и наличии пострадавших уточняется.

Ночью тяжелой артиллерией был нанесен удар по окрестностям Великой Костромки – обошлось без жертв.

Командование отмечает, что из-за того, что в Черном море Россия удерживает 2 ракетных и 2 больших десантных корабля, угроза ракетного удара остается актуальной.

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