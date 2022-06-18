ВСУ уничтожили в Харьковской области командный пункт врага, - журналист Цымбалюк
В Харьковской области артиллеристы Сил обороны уничтожили пункт управления 20-й общевойсковой армии РФ
Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.
"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа", – написал он.
По данным Цымбалюка, весь личный состав, находившийся в пункте управления, погиб.
"Более 40 человек, в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;
дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) Главного разведывательного управления Генерального штаба", - отметил он.
По его словам, личности погибших не могут установить из-за полного обгорания тел и обрушения здания.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.49
Покупка 34.49Продажа 35.36
-
EUR
Покупка 35.94Продажа 37.28
- Актуальное
- Важное