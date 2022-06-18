ВСУ уничтожили в Харьковской области командный пункт врага, - журналист Цымбалюк

Об этом сообщил журналист Роман Цымбалюк в Facebook.

"17 июня в результате артиллерийского удара ВС Украины в Харьковской области был уничтожен пункт управления 20 общевойсковой армии (в/ч 89425, Воронеж) Западного военного округа", – написал он.

По данным Цымбалюка, весь личный состав, находившийся в пункте управления, погиб.

"Более 40 человек, в том числе: военнослужащие высшего командного звена 20 общевойсковой армии;

дежурная смена 533 командно-разведывательного центра (в/ч 32801, Воронеж) Главного разведывательного управления Генерального штаба", - отметил он.

По его словам, личности погибших не могут установить из-за полного обгорания тел и обрушения здания.