ВСУ уничтожили в Чернобаевке уникальную РЛС оккупантов
Вооруженные силы Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию "Подлет". Эту новейшую РЛС начали поставлять в армию РФ в 2015 году
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ.
"Очень интересный кадр из освобожденной Чернобаевки, на котором виден уничтоженный редкий и в известной степени для кацапской армии уникальный экземпляр РЛС", - говорится в сообщении.
Известно, что 48Я6-К1 "Подлет" - это радиолокационная станция с радарами и возможностью обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной обстановке с препятствиями.
Эта РЛС необходима для наведения целей для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО армии РФ поставки данных РЛС начаты в 2015 году. В настоящее время это один из самых современных и редких типов РЛС в армии противника.
- 11 ноября украинская авиация нанесла по оккупантам 10 ударов. Под огнем ВСУ оказались 7 районов сосредоточения войск РФ, их вооружение и техника. Также Силы обороны поразили 3 позиции зенитных ракетных комплексов противника и сбили вертолет Ка-52.
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