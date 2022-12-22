ВСУ уничтожили уже более 100 тыс. оккупантов с начала полномасштабной войны
Потери России с начала полномасштабного вторжения пересекли отметку в 100 тыс. военных
Об этом передает Генштаб ВСУ 22 декабря.
"Более 100 000 российских оккупантов ликвидировано", - говорится в сообщении.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 22.12 ориентировочно составили:
- личного состава – около 100 400 (+660) человек ликвидировано
- танков ‒ 3003 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 5981 (+2) ед.
- артиллерийских систем – 1978 (+6) ед.
- РСЗО – 413 (+1) ед.
- средства ПВО – 212 (+0) ед.
- самолетов – 283 (+1) ед.
- вертолетов – 267 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1693 (+5)
- крылатые ракеты ‒ 653 (+0)
- корабли /катера ‒ 16 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн – 4615 (+7) ед.
- специальная техника ‒ 178 (+0)
- Ранее в Генштабе подтвердили, что украинские воины 17 декабря в районе оккупированной Горловки Донецкой области ликвидировали 13 российских военных и уничтожили технику.
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