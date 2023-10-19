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ВСУ уничтожили угрожавшие Эстонии войска, поддержка Украины - самый дешевый путь обезопаситься от РФ, - МИД

19 октября, 2023 четверг
06:18
Война с Россией

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что 120-тысячная группировка российских войск, которая до полномасштабной войны РФ с Украиной находилась вблизи эстонской границы, отсутствует и, вероятно, уничтожена украинской армией

Об этом Тсахкна сказал на форуме под эгидой Атлантического совета, передает Укринформ .

"Когда я был министром обороны в 2016-2017 годах, мы постоянно видели 120 тыс. военных с российской стороны границы. Они находились в готовности к действиям в течение 24 часов, вопрос был лишь в том, отдаст ли Путин такой приказ или нет. ... Мы были готовы и не боялись. …Их послали в Украину, и большинство из них уже просто не существуют, они мертвы. Вместо нас их избавились украинцы", - сказал Тсахкна.

По словам главы эстонского МИД, до 90% эстонцев разделяют мнение о необходимости поддержки Украины в войне против РФ.

"Главная причина такой поддержки, которую разделяют до 90% нашего населения, - это понимание, что украинцы действительно воюют сейчас за нас и вместо нас. ... И это лишь маленький пример, почему мы точно понимаем: вместо того, чтобы иметь агрессию или военный конфликт между Россией и членами НАТО в нашем регионе, наиболее эффективный и даже, позвольте сказать жестоко, самый дешевый путь избавиться от агрессивности России заключается в нашей поддержке Украины. Потому что Украина воюет именно с этим", - сказал Тсахкна.

Министр подчеркнул, что для Эстонии война РФ против Украины несет экзистенциальную угрозу и станет определяющим моментом для будущего трансатлантической безопасности. Кроме того, он заявил, что любой мир за счет территориальной целостности Украины предоставил бы новые возможности для расширения агрессии РФ уже через несколько лет.

По словам чиновника, Эстония концентрирует свою политику по этой войне на трех ключевых направлениях: поддержка Украины, повышение цены за войну для страны-агрессора, борьба с безнаказанностью.

Кроме того, он заявил, что членство Украины в НАТО и ЕС будет сигналом о надежности инвестиций и позволит вкладывать в восстановление страны средства не только налогоплательщиков.

"Наша первая задача – помочь Украине выиграть эту войну, добиться устойчивого мира и восстановления. Нашим интересам также отвечает расширение зоны безопасности и стабильности в Европе. Эстония убеждена: Украина должна присоединиться как к Евросоюзу, так и к НАТО. Будущее членство Украины в этих организациях являются четким сигналом для нашего частного сектора, что долгосрочные инвестиции в Украину будут защищены. Это превратит восстановление Украины в государственно-частное партнерство и позволит отойти от практики, когда счета платятся только нашими налогоплательщиками", - сказал Тсахкна.

Глава МИД напомнил, что у Эстонии тяжелая история соседства с Россией и в течение прошлых по крайней мере трех веков не видела ничего хорошего от восточного соседа. По его словам, поэтому во время вторжения РФ в Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году Эстония предупреждала, что российская агрессия повторится.

"Путин убежден, что он сможет разрушить европейское единство. А мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Наша собственная история научила нас, что те правила и нормы, которые мы создадим сегодня, будут определять наше будущее. Мы хотим создать такую международную систему, которая будет работать в интересах всех и сделает возможным мир и состоятельность. Иначе мы можем снова вернуться к реальности, где сила определяет право", - подытожил Тсахкна.

Новости
Украина
Эстония
російська армія
военные силы Украины
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