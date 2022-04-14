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Главная война с Россией ВСУ уничтожили целую колонну вражеской техники, которая направлялась к Изюму – Синегубов

ВСУ уничтожили целую колонну вражеской техники, которая направлялась к Изюму – Синегубов

14 апреля, 2022 четверг
22:39
война с Россией ВСУ

Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Докладываю коротко о ситуации на Харьковщине: за сутки россияне нанесли 34 удара с РСЗО и артиллерии по районам Харькова. Сегодня оккупанты обстреливали Золочев и рядом населенные пункты. К сожалению, есть пострадавшие. По области за день 8 гражданских ранены российскими обстрелами, одна человек погиб", – заявил он.

Синегубов добавил, что за время полномасштабного вторжения России погибли 503 мирных жителя Харьковщины, из них – 24 ребенка.

В области сложным остается Изюмское направление, там продолжаются бои.

"ВСУ держат позиции и одерживают немало боевых побед, о которых не сразу можем рассказать, ведь ведутся боевые операции. Силы специальных операций взорвали мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм. Это бронеавтомобиль "Тигр", Камаз и 3 Урала. Наши бойцы уничтожили всю вражескую колонну", – подчеркнул глава ОВА.

  • Сегодня, 14 апреля, российские войска с вертолетов обстреляли ряд сел Харьковской области. Повреждены дома, двое детей получили ранения.

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Харькв
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