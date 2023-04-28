ВСУ уничтожили три российских артустановки "Гиацинт" на южном фронте

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по сосредоточению живой силы и технике врага в Каховском районе.

Уничтожены 14 единиц вооружения и техники, в том числе 2 артустановки "Гиацинт", комплекс и еще одна антенна РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 2 антенны системы связи и 3 беспилотника-разведчика.

Ликвидированы 12 российских террористов.