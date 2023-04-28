ВСУ уничтожили три российских артустановки "Гиацинт" на южном фронте
Украинские морские пехотинцы продолжают ликвидировать российских окупантов, воюющих против нашей страны
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
За последние сутки украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли поражение по сосредоточению живой силы и технике врага в Каховском районе.
Уничтожены 14 единиц вооружения и техники, в том числе 2 артустановки "Гиацинт", комплекс и еще одна антенна РЭБ (радиоэлектронной борьбы), 2 антенны системы связи и 3 беспилотника-разведчика.
Ликвидированы 12 российских террористов.
- По состоянию на 28 апреля в Черном море на боевом дежурстве российская армия держит 13 вражеских кораблей, из них по-прежнему три ракетоносителя с 24 "калибрами".
- За минувшие сутки, 27 апреля, российская армия совершила 61 обстрел, выпустив 356 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации.
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