ВСУ уничтожили танковую роту россиян в Прилуках на Черниговщине
Украинское войско уничтожило российскую танковую роту в Черниговской области
Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ в Facebook.
"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе Прилук уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", - говорится в сообщении.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.27
Покупка 29.27Продажа 32.32
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 36.43
- Актуальное
- Важное