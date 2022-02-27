ВСУ уничтожили танковую роту россиян в Прилуках на Черниговщине

Об этом заявили в Сухопутных войсках ВСУ в Facebook.



"Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе Прилук уничтожена танковая рота армии РФ. Рота уничтожена вместе с личным составом", - говорится в сообщении.

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